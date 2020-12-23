اكتشف أعراض السكرى المبكرة





الاكتشاف المبكر للإصابة بمرض السكرى يمكن الانسان من الوقاية من مضاعفات المرض التى قد تصل في بعض الأحيان للبتر لذا نعرض لكم اعراض السكرى المبكرة وفقا لما ذكره موقع "برايت سايد "





1. زيادة العطش والتبول

يعد زيادة العطش (عطاش) وكثرة التبول (بوال) أكثر أعراض مرض السكري شيوعًا فعندما تكون مصابًا بداء السكري ، لا تستطيع الكلى امتصاص كل السكر الزائد، بدلًا من ذلك ، ينتهي به الأمر في البول ، حيث يأخذ سوائل من أنسجتك. هذا يجعلك تتبول أكثر ويجعلك تشعر بالجفاف. لإرواء عطشك ، تبدأ في شرب المزيد ، مما يؤدي إلى كثرة التبول.





الشخص العادي يتبول 6-7 مرات في اليوم إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة ولم يتغير عدد فترات الراحة في الحمام.





2. زيادة الجوع

الجوع المفرط (كثرة الأكل) ، مع زيادة العطش والتبول، يشكلان العلامات الثلاث الرئيسية لمرض السكري، إذا كان جسمك لا ينتج كمية كافية (أو أي أنسولين) أو إذا لم يستجيب له بالطريقة العادية ، فلن يتمكن من تحويل الطعام إلى الجلوكوز الذي تستخدمه الخلايا للحصول على الطاقة. وهذا يسبب زيادة الجوع التي لا تزول بعد الأكل. في الواقع ، الأكل فقط يجعل نسبة السكر في الدم أعلى.





إذا واصلت تناول الطعام ولكن استمر جوعك ، فقد تحتاج إلى استشارة طبيبك ، حتى لو بدا أنك لا تعاني من أي أعراض أخرى لمرض السكري.





3. التعب

ومن العلامات الشائعة الأخرى لمرض السكري الشعور بالتعب المستمر فعندما تكون مصابًا بمرض السكري ، تشعر بالتعب والنعاس طوال الوقت لنفس السبب الذي يجعلك تشعر دائمًا بالجوع: لا تحتوي خلاياك على الجلوكوز الكافي لاستخدامه في الطاقة كما يساهم الجفاف الناجم عن كثرة التبول في الشعور بالإرهاق.





يمكن أن يكون التعب من أعراض العديد من الحالات الأخرى ، وبعضها ليس طبيًا (نظام غذائي غني بالكربوهيدرات ، والكثير من الكافيين ، والشيخوخة). ولكن عندما يقترن بأعراض أخرى من هذه القائمة ، يمكن أن يكون علامة على مرض السكري.





4. عدم وضوح الرؤية

عندما لا تكون الرؤية غير الواضحة علامة على مشكلة أكثر خطورة في العين ، فقد تكون علامة مبكرة على الإصابة بمرض السكري يحدث ذلك بسبب تحول السوائل ، مما يجعل عدسة عينك تنتفخ وتغير شكلها. يؤثر هذا على قدرتك على التركيز ، وتبدأ الأشياء في الظهور مشوشة أو مشوشة.





عادة ما تكون هذه التغييرات في العين قابلة للانعكاس ، ويجب أن تعود بصرك إلى طبيعته حيث تستقر مستويات السكر في الدم مع العلاج. ومع ذلك ، إذا تُرك مرض السكري دون علاج ، يمكن أن تتطور هذه التغييرات وتؤدي إلى العمى.





5. فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن غير المبرر يعني فقدان الكثير من الوزن دون مساعدة اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة نظرًا لأن جسمك لا يمكنه استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة عند الإصابة بمرض السكري ، فإنه يبدأ في حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة بدلًا من ذلك ، مما يؤدي إلى انخفاض وزنك، يساهم الجفاف أيضًا في فقدان الوزن المفاجئ لأن جسمك يستخدم جميع السوائل المتاحة لإنتاج البول.





يعد فقدان الوزن غير المتوقع علامة مبكرة شائعة لمرض السكري من النوع 1 ، ولكنه قد يؤثر أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.





6. حكة في الجلد

كما ذكرنا أعلاه ، عندما يتم إفراز السكر الزائد في البول ، فإنه يأخذ سوائل من أنسجتك الأخرى ، بما في ذلك جلدك (أكبر عضو في جسمك!). يمكن أن تجعلك البشرة الجافة تشعر بالحكة ، ويمكن أن يؤدي خدش تلك البقع الجافة إلى تكسير الجلد وحتى العدوى. سبب آخر لحكة الجلد هو عدوى الخميرة ، وهي شائعة إلى حد ما لدى مرضى السكري.





إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فتعرّف على بعض النصائح الأساسية للعناية بالبشرة للحفاظ على صحة بشرتك.





7. بطء الشفاء

غالبًا ما تكون الجروح والجروح التي تلتئم ببطء شديد من أعراض مرض السكري. لا يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى زيادة الالتهاب في الجروح والقروح فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى ضعف الدورة الدموية ، مما يجعل من الصعب على الدم الوصول وإصلاح المناطق المتضررة من الجلد. يتعلق هذا بشكل خاص بالقدمين ، وليس من غير المألوف أن يصاب مرضى السكري بتقرحات في القدم قد تؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة.





إذا لاحظت أن جروحك تستغرق وقتًا أطول للشفاء من ذي قبل ، فتأكد من ذكرها لطبيبك.





8. بقع داكنة من الجلد

حالة جلدية تظهر نفسها في بقع داكنة من الجلد ذات ملمس مخملي ، تظهر هذه البقع عادة في المناطق التي بها تجاعيد أو طيات الجلد: على الرقبة ، في الإبط ، في الفخذ ، داخل المرفقين ، خلف الركبتين ، وعلى مفاصل الأصابع.





في حين أن هذه الحالة يمكن أن تؤثر على الأشخاص الأصحاء ، إلا أنها علامة شائعة على الإصابة بمقدمات السكري أو مرض السكري ويجب أن يفحصها طبيبك.





9. خدر أو وخز اليدين أو القدمين

يعد التنميل أو الوخز أو الألم في اليدين أو القدمين (أو أصابع اليدين أو القدمين) علامة أخرى شائعة لمرض السكري. كما ذكرنا سابقًا ، يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى ضعف الدورة الدموية ، وهذا بدوره يؤدي إلى تلف الأعصاب، اليدين والقدمين ، هما أبعد جزء من القلب ، تعاني أولًا.





كما هو الحال مع العديد من الأعراض الأخرى في هذه القائمة ، سيساعدك الحفاظ على نسبة السكر في الدم لديك بشكل كبير ، ويجب أن تتحسن الدورة الدموية .





مرض السكري هو مرض مزمن يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الخطيرة إذا تُرك دون علاج، كلما تم تشخيصه مبكرًا ، كان من الأسهل إدارته وطالت حياتك، إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض ، وخاصة العديد منها مجتمعة ، فحدد موعدًا مع طبيبك في أقرب وقت ممكن.



