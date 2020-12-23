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رياضة

سلة الأهلي تهزم سبورتنج 84-65 في لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري المرتبط

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:48 م
لقاء الأهلي و سبورتنج
لقاء الأهلي و سبورتنج
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حسام الحارتي
خسر الفريف الاول لكرة السلة بنادي سيورتنج من نادي الاهلي في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط المقام علي صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية بنتيجة ٨٤/٦٥.
وجاءت الفترات كالأتي:-
الفترة الاولى تقدم سبورتنج بنتيجة ١٩/١٨ ثم تقدم الاهلي في الفترة الثانية بنتيجة ٣٤/٢٦ ثم واصل التقدم الاهلي في الفترة الثالثة بنتيجة ٦١/٤٦ ثم انهي الاهلي المباراة لصالحه بنتيجة ٨٤/٦٥.
وخسر ايضا فريق المرتبط تحت ١٦ سنه بنتيجة ٦٨/٥٩.
ويتلاقى الفريقين في لقاء العودة يوم الجمعة القادمة في الثامنة مساءا علي صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.
وفي حالة فوز مرتبط الاهلي علي مرتبط سبورتنج يصعد الاهلي رسميا لنهائي دوري المرتبط لمواجهة الفائز من الاتحاد وسموحة.
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