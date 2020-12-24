أب يستغيث بوزارة الصحة لتبني حالة نجله عبد الرحمن وإجراء الجراحة اللازمة له ..صور

استغاث المواطن هشام فكري، في رسالة بعث بها إلى خدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة؛ لتبني حالة نجله "عبد الرحمن"، البالغ 24 عامًا.





وقال في رسالته "البداية وهو عمره كان 3 شهور نفس الأعراض ارتفاع الكرياتين واليوريا والصوديوم والبوتاسيوم، وبعد الإشاعات والتحاليل تم تشخيص الحالة عيب خلقي بالمثانة يمنع خروج البول، ويقوم برده على الكلى مرة أخرى، تم حجزه بمستشفى أبو الريش لمدة شهر مع عمل أسترا المثانة لخروج البول، وتم استبدالها بفتحه في المثانة من نفس مكان الأسترا لحين إتمامه عمر 3 سنوات للقيام بالدخول بالمنظار من العضو الذكرى لإزالة الصمام الذى يقوم بعكس وظيفته فهو يغلق عند نزول البول بدلا من أن يفتح، وتمت العملية في عمر 3 سنوات، وكان يتبول وبشكل طبيعي جدا، وبدون أي شكوى حتى تم عمر 24 عاما وحصلت نفس المشكلة مرة أخرى من ارتفاع الكرياتين والبولينا واليوريا وارتفاع كل وظائف الجسم مما أدى إلى ضرورة دخوله إلى الرعاية".





وأضاف "وبالفعل تم دخوله إلى الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان من تاريخ 5 نوفمبر وقاموا بعمل اللازم معه وكان من الضروري البدء فى عملية غسيل كلوى وبعد عمل الأشعة المقطعية التى أظهرت ضيق فى الحالب الأيمن والحالب الأيسر وكثير من الالتفافات التى تمنع خروج البول بشكل طبيعى مما استلزم إجراء تركيب دعامتين بالكليتين من الكلى إلى المثانة وقام طبيب المسالك بالمستشفى بتركيب دعامة بالكلية اليسرى ولكن استغرقت ثلاث ساعات مما أدى إلى عدم قدرة الطبيب لعمل الدعامة الأخرى بالكلية اليمنى ولعدم وجود الإمكانيات والتجهيزات بالمستشفى كان الحل أن تتم العملية بمكان آخر ومن هذا التاريخ 5 نوفمبر يستمر الغسيل الكلوى ثلاث مرات أسبوعيا".





وتابع "وبعد عرض الحالة على عدد من الأطباء منهم من قرر زراعة كلية، ومنهم من قرر عمل الدعامة الأخرى بالكلى اليمنى والانتظار بعدها عسى أن تقوم الكلى بوظيفتها مرة أخرى، ولكن مصاريف العلاج والعمليات استنزفت كل قواي المادية فلم أعد بمقدوري، سد احتياجات وتكاليف العلاج وأملي الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى أن تنظروا في حالته ومساعدتى وأناشد وزارة الصحة أن تنظر إلى حالة نجلي وتبنى حالته".





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