بعد تطويره.. مدبولي ومروان يزوران مجمع محاكم عابدين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع محاكم عابدين بعد تطويره، ورافقه المستشار عمر مروان، وزير العدل.









واستمع "مدبولي" لشرح حول تطوير ورفع كفاءة مجمع المحاكم، الذي يتم تطويره ضمن المرحلة الثانية لتطوير المحاكم القاعات القضائية والاستراحات، وفقًا لخطة وزارة العدل وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.







