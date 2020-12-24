إخماد حريق نشب في منزلين وحظيرة مواشي بكفر الشيخ.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، من إخماد حريق نشب في منزلين وحظيرة مواشي بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس.





وكان اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة مطوبس يفيد نشوب حريق بقرية منية المرشد.





على الفور، هرعت سيارات الإطفاء والحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.





وأسفر الحريق وفقًا للمعلومات الأولية، عن نفوق عدد من المواشي التي التهمتها النيران المشتعلة في المزرعة.





ومن جانبه، أكد جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس لـ"صدى البلد"، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب في ساعة متأخرة من الليل، ولا توجد أي إصابات بشرية باستثناء حالة واحدة أصيبت باختناق وجرى تقديم الإسعافات لها بالمستشفى وغادرت على الفور.





وأضاف، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن الحريق أسفر عن نفوق وخسائر مادية في المواشي التي التهمتها النيران.