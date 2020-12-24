أمل رزق الله: مواد المرأة في قانون الأحوال الشخصية لا يجوز المساس بها

صرحت أمل رزق الله عضو مجلس النواب عن أنه مع بداية دور الإنعقاد التشريعي الأول لمجلس النواب ومع بداية فتح الملفات الهامة التي تخص كافة أطياف المجتمع وعلى رأسها المرأة المصرية لن يكون هناك أي نوع من أنواع التهاون فيما يتعلق بحقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية المزمع مناقشته في البرلمان القادم 2021





حيث أكدت رزق الله على أن مناقشة بعض المواد الموجودة بقانون الأحوال الشخصية هو أمر لا ضرر منه على الإطلاق طالما لن ينتقص من الحقوق التي يكفلها للمرأة ، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أكد مرارًا وتكرارًا على صون حقوق المرأة المصرية بقانون الأحوال الشخصية ، حيث صرح بأنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة ، كما أكد على ثقته فينا نحن أعضاء مجلس النواب بأننا حريصون على المناقشة المتوازنة والمعتدلة لهذا القانون".. بهذه الجملة طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي المرأة المصرية، بشأن قانون الأحوال الشخصية الذي من المزمع مناقشته في الفترة المقبلة.





كما أشارت عضو البرلمان على أن هناك بعض المواد التي تمثل حقًا أصيلًا للمرأة المصرية لا يجوز المساس بها إطلاقًا وهي المواد المتعلقة بالنفقات مثل ( نفقة العدة - نفقة الطفل ).



