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حوادث

أمن القاهرة يعيد مليونا و500 ألف جنيه تركها جواهرجى سهوًا داخل سيارة أجرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبري
نجح رجال أمن القاهرة فى إعادة مبلغ مالى لصاحبه بعد تركه سهوًا داخل سيارة أجرة وضبط قائد السيارة لإستيلائه على المبلغ المالى، وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة .

تبلغ لقسم شرطة الجمالية من صاحب محل مشغولات ذهبية - كائن بدائرة القسم بإستقلاله سيارة أجرة ( تاكسى) من أمام مسكنه لتوصيله لمحل عمله ، وعقب نزوله بدائرة القسم إكتشف تركه سهوًا صندوق من الكرتون بداخله مبلغ مالى قدره مليون و٥٠٠ ألف جنيه داخل السيارة وإنصراف قائدها عقب إستيلائه على المبلغ المالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد بيانات السيارة ومالكها يعمل سائق - مقيم بروض الفرج .

وبإستدعائه وسؤاله قرر بأن السيارة بحيازة أحد الأشخاص - مقيم بذات الدائرة - ويعمل عليها كسائق بإعداد الأكمنة  اللازمة بأماكن تردد الأخير تم ضبطه .

وبمواجهته أقر بعثوره على الصندوق عقب نزول المُبلغ من السيارة ، وعقب إكتشافه إحتوائها على المبلغ المالى المنوه عنه ، قام بالإستيلاء عليه وإخفائه بمسكنه ، وتم بإرشاده ضبط "الصندوق" وبداخله المبلغ المالى المُستولى عليه بمكان إخفائها.

 وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات وإتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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