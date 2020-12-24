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وصول طائرة تحمل لقاح سبوتنيك الروسى ضد كورونا إلى الأرجنتين.. شاهد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:18 م
طائرة تحمل كميات
طائرة تحمل كميات من لقاح سبوتنيك الروسى
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز، لقطات رصدت وصول طائرة تحمل كميات من لقاح سبوتنيك الروسى ضد فيروس كورونا إلى الأرجنتين.

يذكر أنه قد صرح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر واجهت الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، معقبًا: "عمرنا ما هنكون راضيين عن اللي بنعمله.. عشان هدفنا هو عدم إصابة أي مواطن بفيروس كورونا". 

وأضاف "حسني" خلال مؤتمر صحفى انعقد اليوم الخميس أن دواء الريمديسفير لاقى ردودًا من كل الدول، إلا أن مصر لم تنصاع وراء تلك الأقاويل، وقررنا إجراء الأبحاث من أجل التأكد من صحته، وبالفعل أثبتنا مدى تأثيره على صحة المواطنين. 
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