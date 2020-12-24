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تعليم

"شديد" ينعي رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:00 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة الجديدة
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نبيل أبو السعود
ببالغ الحزن والأسى ينعي الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، الدكتور محمود محمد نعمة الله، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وأول رئيس لها منذ إنشائها، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


من جانب آخر صرح  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تزامنا مع احتفالات الجامعة بعيد العلم الثالث عشر والذي يقام سنويا في نهاية شهر ديسمبر الجاري، سيتم إعلان النتائج النهائية لمسابقة يوم العلوم يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020 بالملعب المفتوح بكلية الزراعة.

وأضاف شديد أن مسابقة يوم العلوم تقام سنويا على مستوى محافظة الفيوم تحت رعاية أ.د محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ود. أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وجامعة الفيوم، ود. أكرم حسن وكيل، وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وتحت إشراف مكتب الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم. 

من الجدير بالذكر أنه سيتم خلال احتفالية مسابقة يوم العلوم تكريم مديري الإدارات التعليمية والمدارس الفائزة على مستوى المحافظة والطلاب المتميزين من ذوي الهمم، بالإضافة إلى إقامة مباراة لكرة القدم بين فريق ذوي الهمم العالية وفريق الجامعة.


من جانب أخر صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن كلية التربية للطفولة المبكرة حصلت على المشروع التنافسي لمؤسسات التعليم العالي والمتمثلة في وحدة إدارة مشروعات التطوير (مركز القياس والتقويم) بوزارة التعليم العالي تحت عنوان: تطوير وحدة للقياس والتقويم بكلية التربية للطفولة المبكرة ".
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