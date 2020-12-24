وزيرة الصحة: تسجيل 724 ألف مواطن بأسوان في منظومة التأمين الصحي الشامل

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تسجيل 724 ألفا و567 مواطنا بمحافظة أسوان، منذ بدء تسجيل المواطنين بجميع محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بداية شهر أكتوبر 2019، وحتى نهاية عام 2020.





وأكدت هالة زايد، في تصريحات صحفية: متابعة الموقف التنفيذي لتأهيل المنشآت الطبية وتجهيزها على أكمل وجه بباقي محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل وفق أعلى المعايير المعتمدة دوليًا.





ولفتت الوزيرة إلى أن العمل يسير على قدم وساق فى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاستكمال تطبيق المنظومة لتغطي محافظات الجمهورية؛ تباعًا ويتحقق حلم المصريين في رعاية صحية متميزة وبأعلى جودة مع مراعاة عدم تحميل المواطن أى أعباء مالية إضافية، على النحو الذي يسهم في تطوير القطاع الصحي ويحمى المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض.





وكشف الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تكلفة البنية التحتية لتأهيل المنشآت الطبية بأسوان استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، والتي بلغت 9.2 مليارجنيه.





وأشار إلى تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية والتي بلغت 2.5 مليار، فيما بلغت التكلفة التشغيلية بالمحافظة 600 مليون جنيه، بإجمالي تكلفة 12.300مليار جنيه.





وأضاف أنه من المقرر إطلاق المنظومة بأسوان من خلال 112 وحدة ومركز بالإضافة إلى 11 مستشفى، مقسمين على 6 إدارات طبية وهم (أسوان، دراو ، كوم امبو، نصر النوبة، ادفو شرق وادفو غرب)، داعيًا المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظة، أن يتوجهوا للوحدة أو المركز الصحى التابع لهم والأقرب لمحل سكنهم للتسجيل.





ولفت إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل الرقم القومى لأفراد الأسرة وشهادات الميلاد للأطفال "إن وجدوا" أو صورة منهم، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المواطن وبيانات أسرته وفتح الملف العائلى لهم، وبناء عليه يتم متابعة حالة المواطن الذي تم تسجيله والحالة الصحية لأسرته مع طبيب الأسرة، وبعدها يتم تحديد موعد إتمام الفحص الطبى الشامل لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.





وتأتي أسوان ضمن باقي محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، والتي تشمل (الإسماعيلية، الأقصر، أسوان،السويس، جنوب سيناء)، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضي.