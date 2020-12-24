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أخبار العالم

أعلى أعداد| بريطانيا: 39036 إصابة بفيروس كورونا و574 وفاة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:14 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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على صالح
أعلنت المملكة المتحدة اليوم عن 39036 حالة إصابة بفيروس كورونا و 574 حالة وفاة حيث تتجه البلاد نحو كون غالبية السكان في المستوى الثالث أو الرابع من إغلاق يوم الملاكمة.

ارتفعت الإصابات التي تم الإعلان عنها اليوم بنسبة 37 في المائة عن 28507 التي تم تأكيدها يوم الجمعة الماضي ، وارتفعت الوفيات بنسبة 17 في المائة عن 489 في الأسبوع الماضي مع زيادة الموجة الثانية على الرغم من إغلاق نوفمبر.

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تظهر مجموعة من الإحصائيات أن تفجيرات الحالات في لندن وجنوب شرق وشرق إنجلترا تدفع إنجلترا نحو أعلى معدلات الإصابة على الإطلاق مدفوعة بمتغير جديد شديد العدوى من الفيروس تم اكتشافه في كينت وكشف عنه الوزراء في الماضي. أسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات منفصلة من Public Health England أن الغالبية العظمى من السلطات المحلية في إنجلترا شهدت ارتفاعًا في الإصابات الأسبوع الماضي ، مع أكبر قفزات في منطقتي المستوى 1 و 2.

شهدت حوالي 85 في المائة من السلطات المحلية في إنجلترا ارتفاعًا في حالات الإصابة بـ Covid-19 في الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد ، مع أكبر زيادة في منطقتي المستوى الأول والمستوى الثاني.

كشف تقرير المراقبة الأسبوعي للصحة العامة في إنجلترا عن أربعة أخماس - أو 126 من أصل 149 - شهدت المجالس زيادة في الإصابات ، حتى أن سبعة شهدوا تضاعف معدلات الإصابة بـ Covid-19.

كانت أكبر القفزات في مناطق المستوى الأول - بنسبة 320 في المائة في جزيرة وايت ، و 116 في المائة في كورنوال ، و 114 في المائة في هيريفوردشاير ، على الرغم من أن هذه كانت بها معدلات أقل من الحالات لكل شخص لتبدأ ، مما يعني الزيادات الفعلية كانت الأرقام أصغر.

كما تضاعفت حالات Covid-19 أيضًا في المستوى الثاني في نيويورك وساوثهامبتون ، وفي المناطق التي لديها الآن أقسى تدابير المستوى الرابع ، ساوثيند أون سي وبلدة إيسلينجتون في لندن.

قد يكون عودة ظهور الفيروس في جميع أنحاء البلاد علامة تحذير على أن قيود المستوى الثالث - مع السماح للمتاجر والصالات الرياضية بالبقاء مفتوحة - ليست كافية للحد من انتشار سلالة كينت المتحولة ، وفقًا للمسؤولين.

كشف التحليل المبكر الذي أجراه مسؤولو الصحة العامة في إنجلترا في بورتون داون أن المتغير قد يكون أكثر عدوى بنسبة 56 في المائة ، لكن لا يوجد دليل يشير إلى أنه أكثر فتكًا بالبشر.
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