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فن

جنات تخضع لجلسة تصوير جديدة تزامنا مع الكريسماس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:35 م
جنات
جنات
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سعيد فراج
خضعت الفنانة جنات لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، تزامنا مع اعياد الكريسماس.

وارتدت جنات، في جلسة التصوير الجديدة فستانا فضيا لامعا، وحرصت على ان تكون جلسة التصوير خارجية، لتبدو فيها جميلة وأنيقة. 

من جهة اخرى حققت أغنية "أوعى" للفنانة جنات نجاحا كبيرا جدًا،  بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية لـ روتانا، على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "إوعى .. خليك مع اللي شاريك.. ومتخيبش أملي فيك .. حطيت عليك أمالي وأنت الغالي وبموت فيك .. إوعى تكسرلي قلبي.. حبيبي .. ده أنا وقلبي أمانة فإيديك".

"من زمان يا حبيبي بحلم بيك وأفكر فيك .. كنت طول الوقت حاسة إني ف يوم هلاقيك .. أحلى فرحة ف عمري كله هي فرحتي بيك اللي فات فالعمر كان لك واللي جاي ده ليك".



أغنية "اوعى" كلمات وألحان: عزيز الشافعى، توزيع ومكس ولحن الصولو والفواصل الموسيقية: هاني يعقوب، تسجيل غناء: هيثم راضى ومودى منير.

يذكر أن تضمن ألبوم جنات، الأخير "في انتظارك" العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها أغنية أوعى، وانا استعجلت، وبرد الوحدة، وغيرها من الأغاني.

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