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رياضة

خالد الغندور: أيمن يونس خارج لجنة إدارة الكرة بالزمالك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد الإعلامي خالد الغندور إن أيمن يونس سيرحل عن اللجنة التي تدير الكرة بنادي الزمالك.

وقال الغندور في تصريحات على قناة الزمالك: "أيمن يونس هيرحل عن الزمالك بعد أيام وهو يعمل بدون مقابل وأنا على علم بحله لمشاكل كثيرة جدا سيعود لعمله وشغله على بداية شهر يناير، سيترك منصبه داخل نادي الزمالك بشكل رسمي حسب اتفاقه".

وأشار مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، إلى أن مصطفى محمد مهاجم الأبيض رغبته الأولى هي الاحتراف الخارجي بعد تلقيه عرض كبير من قبل نادي سانت إتيان الفرنسي.

وقال  : مصطفى محمد تلقى عرضا من النادي الفرنسي لضمه بقيمة 3.5 مليون يورو في الوقت الذى طلب نادى الزمالك رفع القيمة المالية للعرض إلى 5 ملايين يورو.

وأبدى مصطفى محمد رغبته في الرحيل عن الزمالك وحدد وجهته القادمة وهي الاحتراف خارج مصر، مؤكدًا أنه يرغب في السير على خطى محمد صلاح الفرعون المصري نجم ليفربول الإنجليزي الحالي. 

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