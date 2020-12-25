غزل المحلة يبحث عن الفوز الأول أمام طلائع الجيش بملعب زعيم الفلاحين

يستضيف فريق غزل المحلة منافسه طلائع الجيش اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملعب "غزل المحلة " معقل زعيم الفلاحين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز .





وكان مسئولو غزل المحلة حصلوا على الموافقات الامنية اللازمة لاستضافة مباريات الدوري الممتاز علي ملعبه لتكون مباراة اليوم هي الأولى لزعيم الفلاحين تقام على ملعبه .





ويسعى فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد لإستغلال ملعبة في تحقيق اول فوز للفريق ببطولة الدوري بعد التعادل امام فريق سموحة وخسارة امام الاهلي بثلاثية وتعادل أمام إنبي الجولة الماضية .





ويبحث طلائع الجيش بقيادة طارق العشري عن الفوز الاول بالمسابقة بعد تعرضه لخسارتين امام اسوان ومصر المقاصة وتعادل امام الجونة .





ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابعة عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيده .







