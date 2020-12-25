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رياضة

غزل المحلة يبحث عن الفوز الأول أمام طلائع الجيش بملعب زعيم الفلاحين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:39 ص
غزل المحلة
غزل المحلة
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عبدالله هشام
يستضيف فريق غزل المحلة منافسه طلائع الجيش اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملعب "غزل المحلة " معقل زعيم الفلاحين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز . 

وكان مسئولو غزل المحلة حصلوا على الموافقات الامنية اللازمة لاستضافة مباريات الدوري الممتاز علي ملعبه لتكون مباراة اليوم هي الأولى لزعيم الفلاحين تقام على ملعبه . 

ويسعى فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد لإستغلال ملعبة في تحقيق اول فوز للفريق ببطولة الدوري بعد التعادل امام فريق سموحة وخسارة امام الاهلي بثلاثية وتعادل أمام إنبي الجولة الماضية . 

ويبحث طلائع الجيش بقيادة طارق العشري عن الفوز الاول بالمسابقة بعد تعرضه لخسارتين امام اسوان ومصر المقاصة وتعادل امام الجونة . 

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابعة عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيده .


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