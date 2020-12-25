لا نية لتحويله لدعم نقدي.. استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

ن الحكومة أكدت أن دعم الخبز مستمر وأنه لا نية لتحويله إلى دعم نقدي مؤكدة أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد رد على شائعات على صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي بأن الحومة ستقوم بألغاء دعم الخبز.





وأضافت هند النعساني خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن وزارة التموين أكدت أن فكرة تحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي مازال محل الدراسة وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن في ذلك الموضوع.





وأشارت مقدمة برنامج صباح البلد إلى استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي تغيير.









وفي سياق متصل، يتم بانتظام صرف سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم، حيث تم صرف سلع غذائية وغير غذائية ممثلة في السلع الأساسية، بالإضافة إلى الأجبان والألبان والدواجن المجمدة والمنظفات المنزلية.



وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.







