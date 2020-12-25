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أخبار العالم

هاكرز إيرانيون يخترقون شركة إسرائيلية لحماية المعلومات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
هاكرز إيرانيون يخترقون
هاكرز إيرانيون يخترقون شركة إسرائيلية لحماية المعلومات
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سمر صالح
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة أن مجموعة الهاكرز الإيرانية "Pay2Key" نجحت مجددًا في اختراق شركة "Portnox" التي تقدّم خدمات حماية معلومات لشركات مختلفة في إسرائيل.

وشنت مجموعة الهاكرز الإيرانية  "Pay2Key" مجموعة هجمات على شركات إسرائيلية بينها الصناعات الجوية وشركة "هابانا لابس" وهي فرعية لشركة "إنتل إسرائيل".

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن المخترقين نشروا على موقعٍ خاص في الشبكة المظلمة (Darknet) ملفات كثيرة وقائمة بزبائن وكلمات سر تعود لشركة "Portnox" وشركات إسرائيلية كبيرة بينها "إلبيت"، "أمادوكس"، صندوق المرضى "كلاليت" و"سوبرفارم".

من جهتها، أصدرت شركة "CheckPoint" تحقيقًا يتابع طرق عمل مجموعة "Pay2Key" وقالت إن "شركات إضافية وقعت ضحية هجمات المجموعة ومن أجل منع تسرب معلومات حساسة دفعت فدية للمجموعة".

ووجدت "CheckPoint" صلة قائمة بين مجموعة "Pay2Key" وجهات إيرانية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

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وفي 20 ديسمبر، قال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن  مجموعة "سايبر" إيرانية تدعى "Pay2key" نشرت بيانًا قالت فيه إنها اخترقت حواسيب شركة "التا" التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI).

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي عن حصول هجمات سيبرانية استهدفت ما لا يقل عن 40 شركة تموين إسرائيلية.

يذكر أنه في مايو السابق، تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن تعرضّها لـ هجوم "سايبراني"، وصفته بـ"الخطر على البنية التحتية لتل أبيب"، مُتهمةً إيران بالوقوف خلفه.
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