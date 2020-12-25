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أخبار العالم

مقتل 6 عناصر من ميليشيات إيرانية في غارات إسرائيلية على سوريا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:34 ص
ميليشيات إيرانية
ميليشيات إيرانية في سوريا
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أحمد محرم
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 6 عناصر من جنسيات أجنبية تنتمي إلى ميليشيات إيرانية في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع إيرانية في سوريا.

شنت إسرائيل ضربات جوية في محافظة حماة الغربية في سوريا، تصدت لها الدفاعات الجوية، وفق ما أعلنته وكالة "سانا" السورية. 

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم استهدف "مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها في محيط مدينة مصياف غربي حماة". 

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية اعترضت اليوم الجمعة صواريخ أطلقتها إسرائيل واستهدفت محافظة حماه الغربية.

وذكرت الوكالة: "دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في منطقة مصياف" في ريف حماه.

وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات زعم أنها تُظهر تصدي الدفاعات الجوية للهجوم الاسرائيلي.

وسُمع تحليق طيران حربي فوق لبنان قبل الهجوم، وفق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا أيضا أن "انفجارات عنيفة دوت في منطقة مصياف بريف حماة الغربي، يرجح أنها نتيجة قصف إسرائيلي".

وأضاف أن الهجوم استهدف "مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها في محيط مدينة مصياف غربي حماة"، دون أن يورد تفاصيل إضافية.

وإسرائيل التي لم تعلق على التقارير بشكل فوري شنت منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 مئات الغارات على سوريا مستهدفة قوات حكومية وأخرى إيرانية ومقاتلين من حزب الله اللبناني.  

ونادرا ما تؤكد إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا لكنها تقول إن الوجود العسكري الإيراني الداعم للرئيس بشار الأسد يشكل تهديدا وأنها ستواصل ضرباتها هناك.
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