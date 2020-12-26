باستثمارات 220 مليار ريال.. اكتمال خطة تمويل 2020 بالسعودية.. تفاصيل

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020م والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي بنجاح، حيث تم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة العربية السعودية المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة.





تشمل القنوات التمويلية الجديدة كلا من : "التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسة الإمدادات، وطروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية".





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