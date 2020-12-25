الوقت القاتل.. غزل المحلة يحقق أول فوز فى الدوري على حساب طلائع الجيش

حقق فريق غزل المحلة أول فوز له فى الدوري المصري علي حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.





وافتتح غزل المحلة التهديف فى الدقيقة التاسعة، بعد مرواغة رائعة من هاني عادل لـ حسين السيد وناصر منسي على يمين منطقة الجزاء، ثم أرسل كرة عرضية، حاول الحارس محمد بسام تشتيتها، ولكن وصلت لأحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء، فسددها الأخير داخل المرمى.

وأدرك طلائع الجيش هدف التعادل فى الدقيقة 48 فى نهاية الشوط الأول عن طريق عمرو جمال بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسري لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز عمرو جمال علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور، معلنا هدف التعادل.





وجاء هدف غزل المحلة فى الدقيقة 92 ، عن طريق محمد سامي بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة ليمسك بها محمد بسام وهو داخل الشباك لتعبر الكرة خط المرمي وهي فى يد الحارس، واوقف حكم المباراة اللقاء للاستماع لحكم الفار، ويقرر صحة الهدف.





وهدد أحمد سمير مرمي غزل المحلة بعد تبادل تمرير الكرة مع ناصر منسي على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس عمرو شعبان تصدى للكرة على مرتين.





وأرسل أحمد سمير كرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها ناصر منسي بتسديدة مباشرة من على القائم الأول ولكن ارتطمت بجسد الحارس عمرو شعبان وخرجت خارج الملعب فى الدقيقة 30.



