بطل أفريقيا: الأهلى والزمالك لا يتواجدان في الدوري المصري للشطرنج





قال باسم سمير أمين، بطل أفريقيا والعرب فى الشطرنج، إنه بدأ لعب الشطرنج منذ الخامسة، معقبا:"الشطرنج من الألعاب التى يجب أن يبدأها اللاعب منذ الصغر".





وأضاف "أمين" خلال برنامج، "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن هناك مئات الافتتاحيات فى الشطرنج، ولكن للأسف ليس هناك كتب كثيرة مصرية تتحدث عنه.





وتابع، "أول بطولة دخلتها كان عمرى 12 عاما، معقبا: البطولة تقام فى أجازة نصف العام، وتكون فى القاهرة، ولكن الآن هناك بطولة لتحت 8 سنوات، وفى ذلك الوقت حصلت على المركز الثانى.



وأكمل: لدينا دورى ممتاز، به 20 نادى، وألعب فى نادى الشرقية للدخان منذ 20عام، والأهلى والزمالك غير موجودين بالدورى، مشيرا إلى وجود أكثر من "ستايل" للعب، والشطرنج انعكاس للشخصية، مضيفا، هناك اختلاف فى أصل اللعبة، فهناك قطعة الوزير، ولدى الغرب تسمى "الملكة"





واستطرد، حصلت على بطولات العرب للناشئين، وأثناء ذلك، دخلت كلية الطب، وحصلت على درجات الحافز الرياضى، والعب الشطرنج ساعدنى فى الدراسة، وحققت مراكز متقدمة فى بطولات العالم، وحققت البرونزية مرتين تحت 18 سنة، وتحت 20 سنة، وحصلت على بطولات أفريقية أيضا.