فؤاد فرج: وزير التعليم العالي اطمئن عليً أكثر من مرة.. فيديو

قال الدكتور فؤاد فرج أستاذ التشريح بطب بيطري جامعة القاهرة (صاحب واقعة الإصابة بفيروس كورونا ورفض دخوله مستشفي القصر العيني الفرنساوي)، إن حالته الصحيه في تحسن وسوف يدخل مستشفي العزل بعين شمس غدا مع زوجته.





وأضاف «فرج» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قام بالاتصال به أكثر من مرة للاطمئنان علي حالته الصحية.





وتابع الدكتور فؤاد فرج أنه عندما شعر ببطئ العلاج المنزلي قرر الدخول لمستشفي العزل حتي تستقر حالته الصحية ويتحسن أسرع.





وأوضح الدكتور فؤاد فرج، أن سبب إصابته هو وزوجته هو أبنه الصغير الذي نقل لهم الفيروس، مشيرا إلى أن ابنه 17 عام ويلعب في النادي الاهلي.



