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توك شو

في فيلم الانس والجن.. يسرا: دخلت في نوبة ضحك مع عادل إمام فشتمتنا الفنانة أمينة رزق

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:52 ص
يسرا وعادل إمام
يسرا وعادل إمام
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عادل نصار
خضعت الفنانة يسرا لـ أنترفيو مع الدمية كارو، خلال لقائها ببرنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع عبر شاشة "أون"، مساء اليوم الجمعة.

كشفت يسرا عن تفاصيل أكثر المشاهد التي قامت بإعادتها خلال تمثيلها أكثر من مرة، قائلة :"في مشهد من فيلم الانس والجن ودخلت في نوبة ضحك مع الفنان عادل إمام أكثر من ساعة تقريبا، وكان المفروض الفنانة أمينة رزق منتظرة الدخول وفي الأخر شتمتنا وقالت واقفة برا بقالي خمس ساعات".

وأضافت يسرا، أنه :"عندي كام فيلم ملهومش لازمه محبش اتكلم عنهم، لترد عليها "كارو"، قائلة :"طب هما أيه، وعرفهم "، لترد عليها يسرا، قائلة :"طب أنتي تعرفيهم اسكتي بقي متفضحناش".

وتابعت يسرا، أنه :"كان نفسي أتجوز عادل إمام والفنان براد بيت، وأحلى حاجة حصلت لي أني تزوجت من زوجي وبحبه جامد أوي".

فيما روت الفنانة الكبيرة يسرا، تفاصيل جديدة بشأن حياتها الخاصة وأول قصة حب عاشتها، مؤكدة أنها تحب الفنان عادل إمام كثيرًا.

وقالت يسرا، إنه :"بدأت الحب في حياتي بدري، وكان في المدرسة، وكنت بنتقابل في المدرسة"، مضيفة أنها أسرع كتاب قرأته في حياتها حمل أسم قواعد العشق الأربعون.

وأضاف الفنانة، أن فيلم ليلة شتاء دافئة مع الفنان عادل إمام من أول الأعمال الفنية التي قدمتها وحققت نجاح كبير، متابعة انه :"انا نجحت من خلال الفنان الكبير عادل إمام". 

فيما قالت الفنانة يسرا، إنه أسمي الحقيقي سيفين محمد، لترد عليها كارو، قائلة :"دة بقي بين شيرين وسيرين"، لترد يسرا ، قائلة :"تعني سيفين الوردة التي لا تموت".

وعن تاريخ ميلادها ردت يسرا، قائلة :أنا لسة مولودة أول إمبارح وبرجي هو برج الحوت، وصفات برجي طيبين أوي وجدعان أوي ، بس لو قلبنا يا لطيف أوي أوي، وانا متزوجة بدون أولاد بخالد سليم وهو حدوتة تانية، وهو مشهور أكتر مني".
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