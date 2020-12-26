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توك شو

وأنا في المدرسة.. تعرف على أول قصة حب في حياة يسرا وعلاقتها بـ عادل إمام

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:28 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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عادل نصار
خضعت الفنانة يسرا لـ أنترفيو مع الدمية كارو، خلال لقائها ببرنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع عبر شاشة "أون"، مساء اليوم الجمعة.

روت الفنانة الكبيرة يسرا، تفاصيل جديدة بشأن حياتها الخاصة وأول قصة حب عاشتها، مؤكدة أنها تحب الفنان عادل إمام كثيرًا.

وقالت يسرا، إنها :"بدأت الحب في حياتي بدري، وكان في المدرسة، وكنت بنتقابل في المدرسة"، مضيفة أنها أسرع كتاب قرائته في حياتها حمل أسم قواعد العشق الأربعون.

وأضاف الفنانة، أن فيلم ليلة شتاء دافئة مع الفنان عادل إمام من أول الأعمال الفنية التي قدمتها وحققت نجاح كبير، مستدركة انه :"نجحت في عالم الفن والتمثيل من خلال الفنان الكبير عادل إمام".

فيما قالت الفنانة يسرا، إنه أسمي الحقيقي سيفين محمد، لترد عليها كارو، قائلة :"دة بقي بين شيرين وسيرين"، لترد يسرا ، قائلة :"تعني سيفين الوردة التي لا تموت".

وعن تاريخ ميلادها ردت يسرا، قائلة :أنا لسة مولودة أول إمبارح وبرجي هو برج الحوت، و صفات برجي طيبين أوي وجدعان أوي ، بس لو قلبنا يا لطيف أوي أوي، وانا متزوجة بدون اولاد بخالد سليم وهو حدوتة تانية، وهو مشهور أكتر مني".

وخلال الفقرة، عبرت يسرا عن غضبها من تلقيبها بكلمة طنط يسرا من قبل كارو، قائلة :"ياد النيلة على كلمة طنط طنط الأسم ده مبحبهوش، وليه طنط"، لترد كارو، :"ده لقب، وهو أنتي كارة للـ قب طنط"، لترد يسرا، عليها قائلة :"قولي سيفا أو طنطي أو أنطي أو ماما".
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