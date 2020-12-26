لا أرى سببا لترك ليفربول حاليا سوى الطقس.. كلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة بنادي ليفربول باستفاضة عن نجمنا المصري الدولي محمد صلاح ومستقبله مع بطل الدوري الإنجليزي بعد التكهنات التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية.
وعلّق كلوب على تصريحات محمد صلاح الأخيرة لصحيفة "آس" الاسبانية قائلًا: "لا أعرف لماذا لمح مو صلاح بإمكانية الرحيل، كلنا نريده، يمكننا جميعًا البحث عن شيء آخر إذا أردنا ولكن السبب الوحيد لمغادرة ليفربول الآن هو الطقس حقًا!".
وأضاف في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "ما السبب الآخر الذي يمكن أن يكون هناك؟ ليفربول أحد أكبر الأندية في العالم، نحن ندفع أموالًا جيدة، ربما ليس مثل أغلبية الأندية في العالم، لكننا ندفع جيدًا، ولدينا ملعب مثير ، مشجعون بارزون مع قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم".
وواصل: "ألواننا حمراء، وهو أجمل لون على أي حال، فما السبب؟ لكن لا يمكنك إجبار الناس على البقاء، هذا كل شيء، لم نفعل ذلك بالمناسبة (إجبار اللاعبين على البقاء في ليفربول)، الأمر كله يتعلق بالتوقيت واللحظات المناسبة، أشياء من هذا القبيل".
وتابع: "لقد أجرينا تغييرات لجلب لاعبين، وإذا أراد شخص ما المغادرة، فلا يمكننا منعهم، أنا فقط لا أفهم لماذا يريد شخص ما الرحيل، وعندما سُئل مو هذا السؤال، كانت إجابته تتمثل في إذا كانت هناك أندية مهتمة، لكنه لم يستبعد ذلك".
وأوضح: "إذا سألت أي لاعب في العالم لا يلعب لبرشلونة أو ريال مدريد إذا كان بإمكانه تخيل اللعب هناك يومًا ما، فقال: "لا، كرة القدم الإسبانية ليست مناسبة لي"، فلماذا يقول ذلك؟ الشيء الوحيد الذي قاله هو أننا سنرى الأمر وهو في يد النادي، هذا صحيح بنسبة 100٪".
واستكمل: "مسألة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول في يد النادي، بنسبة 100 %، الأمر يتعلق بالمحادثات وإجراء مناقشات حول المستقبل وهذا النوع من الأشياء، لذلك كل شيء على ما يرام حقًا ، من الواضح أنه ليس لديك الكثير لتتحدث عنه ولهذا السبب نصنع قصة طويلة من مقابلة واحدة، هذا جيد تمامًا لكنه لا يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة لي، من الواضح أن مو لاعب مهم جدًا بالنسبة لي، لكن هذه القصة ليست كذلك".
وكشف يورجن كلوب عن رأيه تجاه تصريحات محمد صلاح التي أدلى بها وكشف من خلالها عن استياؤه لعدم حصوله على شارة القيادة خلال مواجهة فريق ميتلاند في دوري أبطال أوروبا.
وتلاقى الفريقان في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الشهر يوم 9 ديسمبر الحالي حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وحصل ترينت ألكسندر أرنولد على شارة القيادة في تلك المباراة نظرًا لعدم وجود أي من المسؤولين عن ارتدائها في التشكيل الأساسي.
وتسبب ذلك الأمر في إثارة استياء محمد صلاح حيث اعترف بذلك في حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية قبل أسبوع
ورد كلوب على ذلك قائلًا: "لقد كنت قائدًا لفترة طويلة في مسيرتي، ويا لها من وظيفة لأنه لا يوجد الكثير من الفوائد التي تحصل عليها، فقط الكثير من العمل مع كل الأشياء من حولك لم أشعر بأهمية كوني قائدًا، نعم لدينا قائد مثل هندرسون وهذا أمر مهم ولكن لكي أكون قائدًا لمباراة واحدة، لم أدرك مدى أهمية ذلك للاعبين لأنه في هذا العالم الآن، كل شيء يمثل قصة كبيرة".
وواصل: "لم أكن أدرك أنها كانت قصة كبيرة بالنسبة لـ أرنولد، القاعدة هنا هي أن هناك مجموعة من اللاعبين المسؤولين عن ارتداء شارة القيادة وهم هندرسون وميلنر وفان دايك وفينالدوم، لست بحاجة إلى أربعة ولكن إذا لم يلعب هندرسون، فهناك ميلنر، وإذا لم يلعب كلاهما، فهناك فان دايك أو فينالدوم".
وأردف: "إذا لم يتمكنوا جميعًا من اللعب، فعادة ما يكون اللاعب الأقدم في النادي هو من يرتدي شارة القيادة، كان هذا حسب فهمي ولذلك اخترت أرنولد، الأمر لا يتعلق بدعم الشباب أو شيء من هذا القبيل، أخبرني أحدهم بعد ذلك أنه كان يجب أن يكون أوريجي هو المُختار وكان ذلك خطئي بسبب فترات إعارته وأشياء من هذا القبيل".
واستكمل: "لم أجعل الأمر معقدًا، ومنحت أرنولد شارة القيادة، تحدثت إلى محمد صلاح حول هذا الأمر بعد مواجهة ميتلاند وأدركت بعد ذلك أن الأمر لم ينجح بشكل جيد لذلك أوضحته، ثم أجرى هو تلك المقابلة الصحفية، لذلك لا يمثل ذلك مشكلة بالنسبة لي ، لقد قال صلاح إنه أصيب بخيبة أمل ولم أفعل ذلك عن قصد، لقد فعلت ما فعلته، وإذا ارتكبت خطأ، فهو أنني عدم اختياري لـ أوريجي قائدًا للفريق".
يُذكر أن أوريجي انتقل إلى ليفربول قادمًا من ليل الفرنسي في صيف 2014، بينما انتقل محمد صلاح إلى النادي قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017.