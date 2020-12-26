زيادة عدد مستشفيات العزل إلى 363 بالقاهرة والمحافظات

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن وضع كورونا في مصر، حيث أشار التقرير إلى وجود قفزة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر تزامنا مع دخول فصل الشتاء.
وأوضح التقرير، أن السلطات المصرية بدأت في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وستعمل على توفيره للفئات الأكثر احتياجا والأكثر عرضة وتأثيرا بالإصابة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة المصرية قامت برفع عدد المستشفيات المستخدمة لعلاج كورونا لتصل إلى 363، بالإضافة إلى 100 جهاز تنفس جديد، وذلك تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.
كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة عدد حالات الإصابات الوفيات المتأثرة بفيروس كورونا حيث شهدت الأعداد نراجع طفيف في الوفيات فيما شهد ارتفاع عدد الإصابات.
وذكر الموقع الرسمي لوزارة الصحة تسجيل 1133 حالة إصابة بفيروس كورونا و49 وفاة.