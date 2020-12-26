زيادة عدد مستشفيات العزل إلى 363 بالقاهرة والمحافظات

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن وضع كورونا في مصر، حيث أشار التقرير إلى وجود قفزة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر تزامنا مع دخول فصل الشتاء.





وأوضح التقرير، أن السلطات المصرية بدأت في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وستعمل على توفيره للفئات الأكثر احتياجا والأكثر عرضة وتأثيرا بالإصابة.





وأشار إلى أن وزارة الصحة المصرية قامت برفع عدد المستشفيات المستخدمة لعلاج كورونا لتصل إلى 363، بالإضافة إلى 100 جهاز تنفس جديد، وذلك تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.