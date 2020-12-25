ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد ظهور سلالات جديدة.. كيفية وأسباب حدوث الطفرات في فيروس كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:28 م
بعد ظهور سلالات جديدة..
بعد ظهور سلالات جديدة.. كيفية وأسباب حدوث الطفرات في فيروس ك
Advertisements
اسماء محمد
في الآونة الأخيرة زاد الحديث عن طفرات فيروس كورونا والسلالات الجديدة، ويتساءل العديد منا لماذا تظهر هذه الطفرات الجديدة؟ وكيف تحدث؟ .. نرصد الاجابة على كل هذه التساؤلات في هذا التقرير. 

الطفرات أمر طبيعي يمر به أي فيروس وليس قاصرا على كورونا فقط والتركيب الجيني للفيروسات يتحول مع الزمن وتنشأ أنواع أخرى وقد 
تكون الطفرات الجديدة أضعف ليست دائما أقوى. 


وفقا لما ذكره موقع "Theconversation " تحدث الطفرات بسبب عملية تكاثر الفيروس، حيث يلجأ من أجل لاستخدام خلايًا مضيفة، وعندما تهاجم الفيروسات هذه الخلية المضيفة، فإنها تدخل إلى صلب الرموز الجينية داخل الخلية وعلى هذا النحو تنتج خلايا الجسم ملايين نسخ الفيروس.

قالت عالم الفيروسات، كريستيان دروستن من مستشفى شاريتي في برلين أن الطفرة قد تكون أمرًا إيجابيًا ففي بعض الحالات تفقد الأوبئة الفيروسية جزء من قوتها وتختفى نهائيا بمرور الوقت.

كشفت  ممثلة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في حوار مع وكالة "تاس" اليوم، أن تحور فيروس SARS-CoV-2 بشكل غير ملموس جدا ولا يحدث أى تغييرات فيما يتعلق بفعالية اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات".التفشي.

ويعتقد البعض عند الحديث عن الطفرات الجينية لفيروس كورونا أن هناك تغيرات كبيرة وجذرية ولكن هذا ليس حقيقي فالفيروس يستغرق بعض الوقت لاكتساب تنوع جيني كبير فالفيروس يتطور ببطء نسبيًا مع اكتساب كل سلالة بضعة تغييرات كل شهر تكن أقل بمرتين إلى ستة أضعاف من عدد الطفرات التي اكتسبتها فيروسات الأنفلونزا خلال نفس الفترة.

مع ذلك ، فإن الطفرات هي الأساس الذي يمكن أن يعمل عليه الانتقاء الطبيعي، إن الطفرات الأكثر شيوعًا تجعل الفيروس غير فعال أو ليس له أي تأثير على الإطلاق، ومع ذلك، هناك جهود مكثفة لتحديد أي من الطفرات التي يمكن تحديدها منذ تسلسل أول جينوم لـ Sars-CoV-2 في ووهان ، إن وجدت ، قد تغير بشكل كبير الوظيفة الفيروسية.

وتقول الدكتورة لوسي فان دورب، أستاذة علم الجينات في جامعة لندن كوليدج، إن الطفرات في الغالب تحدث دون وجود تغير كبير في سلوك الفيروس من النادر أن تكون الطفرات أمرا سيئا، وأغلب الطفرات التي رصدناها على فيروس سارس- كوف-2 طفرات غير مؤثرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في ثوان .. فحص كورونا الجديد

الفيروس يتحوَّر.. الموجة الثانية لـ كورونا أكثر عدوى عن الأولى

فحص جديد لكورونا.. موظفو البقالة أكثر عرضة للإصابة.. هل الفيروس موسمي؟

تدمير ذاتي.. دراسة توضح كيف يقوم فيروس كورونا بـ اتلاف الرئة

علاقة البرد بكورونا.. هل تقي نزلات البرد من الفيروس؟

أسرع انتشارًا.. ما قصة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ببريطانيا؟

ترشيحاتنا

تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

موعد مباريات اليوم الجمعة 25-12-2020 والقنوات الناقلة

أيمن يونس عن طمعه في منصب أشرف قاسم: محصلش

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا .. العمر الحقيقي لـ غادة عادل وطلاقها من مجدى الهوارى

يفضل الانتقال لهذه الأندية.. محمد صلاح يتخذ أولى خطوات الرحيل عن ليفربول

مصاب بكورونا منذ 25 يوما .. موعد جنازة المستشار لاشين إبراهيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام