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طبيب نفسي: نسبة الاكتئاب بسبب كورونا وصلت لـ 9 % .. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:23 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور عبد الناصر عمر رئيس قسم الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن هناك علاقة قوية بين الحالة النفسية للمواطن والإصابة بالأمراض، موضحًا أن الحالة النفسية أمر مهم  المناعة العامة للجسم.

وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن الحالة النفسية السيئة تؤدي إلي ضعف المناعة، وبالتالى تؤدى إلى أمراض كثيرة، وتساهم فى حدة المرض.

ولفت إلى أن الضغوط النفسية تسبب فى تدهور حالة الإنسان، ولذلك نؤكد أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع نسبة القلق و الاكتئاب.

وأشار إلى أن هناك بحث شهير يؤكد أن شخص من ضمن 14 أمريكي يفكر جيدًا فى الانتحار، وكشف أن نسبة الاكتئاب يتراوح بين 1 لـ 2 %، ولكن النسبة الأخيرة فى الاكتئاب وصلت لـ 9% وهذا أمر خطير. 

وأوضح أن التعامل مع مجهور أمر صعب ولذلك الجميع فى حالة قلق ورعب من فيروس كورونا.

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