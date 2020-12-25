كل يوم سلالة جديدة.. اكتشف صفات الطفرة الرابعة من فيروس كورونا

في أواخر عام 2019 ظهر فيروس كورونا في الصين ثم انتشر الى مختلف دول العالم وشهدت جميعها هجوما من هذا الفيروس الفتاك الذى راح ضحيته الملايين وبعد أن تأقلم الناس على كيفية الوقاية من هذا الفيروس والاجراءات الاحترازية التى تقلل فرص الاصابة به المطبقة فى مختلف الأماكن العامة والدخول فى مرحلة السيطرة النسبية على المرض يفاجأ العالم بكارثة جديدة فى أواخر عام 2020.





يواجه العالم حاليا فى أواخر 2020 تحد جديد فى حرب الحياة مع فيروس كورونا حيث بدأ الفيروس في تغيير طبيعته وظهرت سلالات جديدة وكل فترة وجيزة يعلن الأطباء وكبار المسئولين فى الدول الغربية أو الأفريقية أو الاسيوية عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا لدرجة أن البعض يقول علي هذه الظاهرة مجازا" كل يوم بتظهر سلالة جديدة ".. واحدث هذه الطفرات هى السلالة الرابعة لفيروس كورونا فما أبرز صفاتها؟





قال جون نكينجاسونج رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منه، في تصريحات صحفية، أن الاسابيع الماضية شهدت ظهور حالات اصابة بسلالة رابعة من فيروس كورونا بين عدد من سكان نيجيريا، وهي تختلف عن الأنواع الأخرى الشائعة فى مختلف بلدان العالم .





وفقا للمراكز الطبية فى جنوب أفريقيا ونيجيريا تتسم هذه السلالة الرابعة من فيروس كورونا ببعض الخصائص الخاصة بها.

- اعراضها تتشابه مع الانواع التقليلدية والفيصل التحليل

- السلالة الجديدة فى نيجيريا تختلف عن تلك التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقي

- السلالة الرابعة من كورونا سريعة الانتشار، هذا الرأى المرجح حتى الآن.

- السلالة الرابعة من فيروس كورونا لم تعد موجودة فى نيجيريا فقط حيث سجلت ألمانيا أول اصابة بالسلالة الجديدة .

- لايتوقع العلماء أن تكون هناك فروق كبيرة في تكوين السلالة الرابعة من فيروس كورونا تؤثر على نجاح لقاح كورونا .

- مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نيجيريا والمركز الإفريقي للتميز في علم الجينوم الأمراض المعدية قرروا بإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل لعدد أكبر من العينات للتأكد من المعلومات التى تم التوصل لها بشكل أولى وكشف مزيد من التفاصيل عن السلالة الرابعة من فيروس كورونا .







