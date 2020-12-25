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أستاذ ميكروبيولوجي: السلالة الجديدة من كورونا ليست أكثر خطورة.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
أكد الدكتور عبد الجواد هاشم ، أستاذ الميكروبيولوجي بالجامعة البريطانية ، أن هناك 7 سلالات لفيروس كورونا ، منذ شهر إبريل الماضي ، لافتا إلى أن عدد الإصابات بالسلالات الجديدة في العالم ، كان محدودا جدا .

وأضاف الدكتور عبد الجواد هاشم ، خلال مداخلة هاتفية ، لـ "إكسترا نيوز" ، أن السلالة الجديدة ، من فيروس كورونا ، لا تمثل تمحورا للفيروس الأساسي ، بشكل أكبر خطورة ، من الفيروس العادي ، لافتا إلى السلاسة الجديدة ، مازالت تحت تأثير المناعة المتخصصة ، المتكونة بالجسم ، ضد فيروس كورونا الاصلي ، ولم تتغير ، وبالتالي بالتطعيم الحالي ، يكسب المناعة مثله مثل الفيروس.

وأعلن علماء بجامعة نيويورك الأمريكية مؤخرا عن اكتشاف نقطة ضعف جديدة فى فيروس كورونا المستجد تساعد فى القضاء عليه، وهى أن الفيروس عاجز عن التكاثر تماما في حال فقدان بروتين 41В وهو يدخل في عملية تشكيل غشاء يحمي المادة الوراثية لـ SARS-CoV-2.

ليس هذا وحسب بل تمنع الفيروس من التوغل داخل جسم الإنسان مما يعنى أن فقدان الفيروس لهذا البروتين تمنع تدهور حالة المريض وتساعد فى شفاءه بشكل أسرع.

ليست هذه الدراسة الوحيدة فى هذا الإطار بل أجريت العديد من الدراسات التى تهدف لاكتشاف ثغرات فيروس كورونا المستجد للتمكن من القضاء عليه .

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