ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
Advertisements
قسم الخارجي
أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، تحذيرا إلى الشباب من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت المنظمة إن السلالة الجديدة لكوفيد-19، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر بشكل سريع للغاية. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في 8 دول أوروبية.

وقال هانز كلوج مدير  المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن 8 دول في منطقة أوروبا ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا  المعروفة بـ"VOC-202012/01" داعيا إلى تعزيز تدابير الحماية العالية.

وأكد المسؤول بمنظمة الصحة العالمية على ضرورة  الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الموجة الثانية بدأت.. كورونا يقتل شخصا كل 17 ثانية في أوروبا

أول تعليق لـ الأردن على تفشي سلالة كورونا الجديدة في 4 دول

تحذير قوي من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الجديدة

سلالة كورونا الجديدة ترعب أوروبا.. دول تعزل بريطانيا بحظر الرحلات الجوية والقطارات

رعب من تحور كورونا.. دولتان جديدتان تعلق الرحلات مع بريطانيا

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

تختلف عن كوفيد 19.. أعراض الإصابة بسلالة كورونا الجديدة.. اعرفها

الأعلى للجامعات يحسم مصير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال ساعات

كورونا بالحجم العائلي.. طبيب يحذر من التهاون مع أعراض البرد وإهمال الإجراءات الاحترازية

لا نجبر أحدا على البقاء.. كلوب يطلق 5 قذائف نارية بشأن أزمة محمد صلاح

عيار 18 يسجل 700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 26 - 12 - 2020

أستاذ مناعة: الموجة الثانية تسبب تدهورا في صحة الأعمار الصغيرة وليس للمسنين فقط.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور