محافظ الغربية: استكمال أعمال الصيانة لتحسين الإنارة بالمدن والقرى لخدمة المواطنين

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الأحياء والوحدات المحلية اليومية في صيانة أعمدة الإنارة، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بأعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بمدخل قرية شوني ومحيط كنيسة شوني.









كما تمت صيانة كشافات الإنارة العامة بشارع داير الناحية بقرية كنيسة دمشيت وأمام مسجد العمدة.





وفي ذات السياق، قام قسم الصيانة بإدارة المتنزهات بحي ثان المحلة الكبرى بالتعاون مع قسم الإنارة بعمل غرف لتغطية الكابلات الكهربائية المكشوفة بشارع سكة طنطا من أمام حي النخيل وحتى مستشفى الحميات.





وفي مركز ومدينة سمنود، قامت الوحدة المحلية لقرية ميت عساس بصيانة أعطال أعمدة الإنارة بقرية الناوية، وكذلك قامت الوحدة المحلية لمحلة زياد بصيانة عدد ١٧ كشاف بأعمدة الإنارة بنطاق القرية.





وكان محافظ الغربية أعلن عن إغلاق وتشميع ٢٧٨ مركزًا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة خلال ٤ أيام ، حيث تم غلق (١٠) مراكز للدروس الخصوصية بمركز طنطا ، (٣٧) مركز بحى أول طنطا ، (١٠٠) مركز بحى ثان طنطا ، (٣٨) مركز بالمحلة الكبرى ، (٧) مراكز بالسنطة ، (٩) مراكز بزفتى ، (١٩) مركز بكفر الزيات ، (٣١) مركز بقطور ، (٨) مراكز بسمنود و(١٩) مركز ببسيون.





يأتى ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لغلق أي مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة حفاظًا على صحة الطلبة ، وتنفيذًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والأجهزة المعنية بالالتزام الكامل والمستمر بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال معاقبة المخالفين و اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بكل دقة وحزم.





كما يأتي في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية بتقديم الخدمات التعليمية داخل المدرسة.





وباشر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم متابعة مجموعات التقوية للصف الثالث الثانوي والمنفذة داخل مدرسة طنطا الثانوية بإدارة شرق طنطا في ظل إجراءات احترازية مشددة.



