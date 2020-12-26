أستاذ مناعة: الموجة الثانية تسبب تدهورا في صحة الأعمار الصغيرة وليس للمسنين فقط.. فيديو

قالت الدكتورة دنيا شعير ، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بالمركز القومي للأبحاث، إن ارتفاع عدد حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد ، أكبر دليل على بدء الموجة الثانية ، موضحة أن الفرق بين الموجة الثانية والأولى ، هو سرعة انتشار الفيروس الملحوظ.





وأضافت الدكتورة دنيا شعير ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري" ، والمذاع على فضائية المصرية ، أن الموجة الأولى كان يصاحبها بعض التدهور في الحالة الصحية، لمن هم فوق سن الستين عاما عند إصابتهم بالفيروس، بينما الموجة الثانية تشهد إضافة لذلك تدهورا في صجة الأعمار التي تبدأ من الثلاثين عاما ، معقبة : "الفئة المعرضة للخطر توسعت عن الموجة الأولى " .





وأوضحت أستاذ الميكروبيولوجي أن أعراض فيروس كورونا ، مازالت واحدة ، لم تتغير ، لافتة إلى أن اختلاف سلالات كورونا ، راجع لسرعة انتشار الفيروس والتي تسبب فيها تحور في الفيروس .





وذكرت أن اللقاحات الموجودة لكورونا ، تتمتع بتكنولوجيات مختلفة ، وتعمل بنفس الطريقة ، التي تقضي على بروتين اللقاح.





وأشارت إلى أن الإجراءات الاحترازية ، لابد من تطبيقها ، بمنتهي الاهمية والجدية ، للتقليل من خطر الإصابة بكورونا.