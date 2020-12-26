ضبط 8345 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس ( كورونا ) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (926) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق و ضبط (433) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (3451) أرجيلة واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (8345) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.



