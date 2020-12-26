محافظ أسيوط يبحث آلية اختيار بعض المراكز الصحية لتوزيع لقاح كورونا

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في مكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة؛ لمناقشة آلية اختيار بعض المراكز الصحية بالمحافظة لتوزيع لقاح كورونا على المواطنين، إضافةً إلى استعراض الوضع الصحى بالمحافظة، والتأكيد على جاهزية المستشفيات المركزية والعامة ومستشفيات العزل لاستقبال مرضى كورونا وحالات الاشتباه والتعامل معها وتوفر الأطقم الطبية وهيئات التمريض.





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وشدد المحافظ – خلال اللقاء – على ضرورة مراعاة كافة الاشتراطات فى اختيار المراكز الصحية التى سيتوفر بها لقاح كورونا خلال الأيام القادمة لتوزيعه على المواطنين وفقًا لأولويات وشروط الصرف التى حددتها وزارة الصحة والسكان، مشيدا بالجهود والإجراءات التى تبذلها الدولة لمواجهة الجائحة، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية واستمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت الطبية والمستشفيات مع تكثيف جهود التوعية لجميع العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها والمصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى توعية المواطنين بالقرى والنجوع.





وأكد المحافظ استمرار جولاته الميدانية على المستشفيات ومخازن الأدوية للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والتأكد من توفر الأرصدة الكافية من الأدوية وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.





وأكد وكيل وزارة الصحة على توفير مراكز صحية بالمراكز للتطعيم باللقاحات وتشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط وغرفة للتطعيم ومكان مخصص لحفظ اللقاح وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم، حيث يتم أخذ اللقاح على جرعتين بينهما ٢١ يوميًا بنفس المركز مشيرا الى ان الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر، الحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، ونفقة الدولة، والتأمين الصحي، مشددا على ضرورة عدم تراخي تلك الفئات في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح .





وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".