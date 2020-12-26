المنوفية: إزالات فورية ليلا لـ 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية

في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة .

صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بأنة تم تنفيذ إزالة فورية لـ (6) حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية (895)م2 بما يعادل ( 5 قيراط و 3 سهم ) ، جاء ذلك خلال شن حملة إزالات ليلية مكبرة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.





وتم تنفيذ إزالة في المهد لـ (3) حالات تعدى بنواحي كفر محمود و بهناي و كوم الضبع بالباجور عبارة عن تطوير مخالفة بارتفاع 1م2 بالطوب الأحمر والطين وبناء بالطوب الاحمر والاسمنت ، كما تضمنت الحملة إزالة فورية لـ (3) حالات تعدى بمحلة سبك وكفر سبك وسبك الأحد بناحية أشمون بمساحة إجمالية (350) م2 ، هذا وأكد وكيل وزارة الزراعة على إدارة حماية الأراضي الزراعية بدوام المتابعة لرصد أي حالة تعدى على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المتعدين.



