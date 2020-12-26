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قرار مزور.. متحدث التعليم العالي يرد على شائعات تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل مستشفياتها إلى عزل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:52 م
حسام عبد الغفار،
حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي
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إسراء صبري
قال  حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المكتب الإعلامي تفاجئ بوجود قرار مزور يفيد بتحويل كل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة بالجامعات.

وأكمل: هذا الحديث والتقرير خالي تماما من الصحة ولم يصدر أي قرار من قبل الوزارة فيما يخص هذا الأمر، معقبا: وزارة التعليم العالي أبدت إنزعاجها فيما يخص هذا القرار.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة أبلغت الجهات المعنية بضرورة التعامل مع هذه الأقاويل وإتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الناشر والكاتب.

وأوضح أن الهدف من هذه الشائعات نشر البلبلة وإضعاف ثقة المواطن في حكومته، معقبا: هناك تنظيم ومتابعة من قبل الوزارة وكافة الجامعات من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الجامعات.

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