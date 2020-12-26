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أخبار العالم

مصر محور مهم لتوزيع لقاحات فيروس كورونا.. تفاصيل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:33 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
تخطط الصين لعمل جسر جوي، لنقل لقاح فيروس كورونا إلى إفريقيا لتوزيعه هناك، وفق ما ذكرت  صحف صينية. 

قالت السلطات الصينية إنها تستعد لتزويدها بلقاحات فيروس كورونا إلى الدول الأفريقية حيث من المتوقع أن تكون مصر المحور اللوجستي مع  أديس أبابا والمغرب كمراكز تصنيع وتوزيع للقاحات.

تقوم بكين ببناء شبكة لوجستية تتضمن عمل جسر جوي، حيث قالت شركة علي بابا كاينو جلوبال، اللوجستية الصينية العملاقة، إنها أنشأت أول خطوط  جاهزة لشحن لقاحات كوفيد -19 وأدوية أخرى.

تتميز عمليات النقل بتزويدها بمبرادت كبيرة لتكون جيدة لنقل اللقاحات، و سيتم إرسال الشحنة من شنتشن إلى إفريقيا أسبوعيا ثم يتم شحنها إلى دول أخرى.

قال ستيفن تشان ، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن:إن الصين توزع لقاحها كشكل من أشكال المساعدات الخارجية. وعرضت دول أخرى ، بما في ذلك بريطانيا ، أن تفعل الشيء نفسه ، وإن كان - في هذه المرحلة - على نطاق أصغر بكثير.

يقول المحللون إن بإمكان بكين الاستفادة من لقاحات فيروس كورونا لتأكيد دور الصين "كنظير وحليف عالمي" لتحقيق فوائد دبلوماسية واقتصادية.

قال مركز أبحاث Atlantic Council إنه وسط أزمة Covid-19 ، "حاولت بكين القيام بدور قيادي في تنسيق وتقديم المساعدة الإنسانية ، مؤكدة على" دبلوماسية التبرع "لاكتساب رأس المال السياسي والشرعية في جميع أنحاء العالم وفي إفريقيا".

ويرى لورانس جوستين ، مدير معهد أونيل لقانون الصحة الوطني والعالمي بجامعة جورج تاون في الولايات المتحدة ، أن الصين تستخدم لقاحها ليس فقط للأغراض الإنسانية البحتة ، ولكن أيضًا لتحقيق فوائد دبلوماسية واقتصادية.

وتلقت مصر شحنتين من لقاحات فيروس كورونا يبلغ مجموعها 100 ألف جرعة صنعتها الشركة الصينية الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) من الإمارات العربية المتحدة ، والتي تنفذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح.

وأعرب كبير الدبلوماسيين الصينيين في إفريقيا ، وو بنج ، عن سعادته بتلقي مصر شحنة اللقاحات التي طورتها شركة سينوفارم.


علاوة على ذلك، قالت وزيرة الصحة  هالة زايد الأسبوع الماضي إن القاهرة حصلت على موافقة تشريعية لإنتاج لقاح سينوفاك الصيني. 

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