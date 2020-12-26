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حوادث

خلافات زوجية.. نكشف حقيقة اختطاف ربة منزل في عين شمس

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
نجح رجال الأمن باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على الـ"فيس بوك" باختطاف ربة منزل بالقاهرة.

وكان أجهزة الأمن باشراف العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد رصدت تداول منشور ومقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن قيام أحد الشباب بالاستغاثة لاختطاف والدته حال تواجدها بميدان الحلمية بدائرة قسم شرطة عين شمس وغلق هاتفها المحمول. 

وقد تمكنت أجهزة البحث الجنائى بأشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة من التوصل لصاحب الفيديو وتبين أنه طالب ومقيم بالمطرية ، ووالدته "ربة منزل "مقيمة بذات العنوان.

وبإستدعائهما وسؤالهما قررت والدته بوجود خلافات زوجية بينها وبين والده ، فقامت على آثرها بالسفر إلى محافظة بورسعيد والإقامة لمدة يومين بأحد الفنادق دون علم زوجها أو نجلها ، وعقب مشاهدتها للفيديو قامت بالعودة وتوجهت للإقامة لدى صديقتها ( ربة منزل – مقيمة بالمطرية).

 وأيد نجلها ذلك ،  وبإستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت ما سبق ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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