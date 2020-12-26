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اقتصاد

تراجع حجم السيولة بالبورصة لـ11.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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محمد صبيح

تراجع حجم السيولة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، من خلال كمية تداول 2.535 مليار ورقة منفذة على 206 آلاف عملية.

يأتى ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.838 مليار ورقة منفذة على 277 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

بلغ إجمالي قيمة التداول في بورصة النيل  نحو 6.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 18.7 مليون ورقة منفذة على 978  عملية خلال الأسبوع المنتهى.

واستحوذت الأسهم على 54.51% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.49%
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