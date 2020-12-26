وفر فلوسك .. كيف تحافظ على الأجهزة المنزلية طول العمر

الحفاظ على الاجهزة المنزلية يوفر الكثير من المال والجهد حيث يجعلها تستمر فى العمل فترة أطول وبشكل جيد دون الحاجة للذهاب إلى التوكيل أو فنى الصيانة .





ونعرض لكم أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها كثير من الأشخاص مع الأجهزة المنزلية دون أن يعرف أن ما يقوم به قد يتسبب في تعطلها وفقا لما ذكره موقع "برايت سايد".





حديد

لا تستخدم ماء الصنبور

هناك نقاشات حول ما إذا كان الماء المقطر يحتاج إلى استخدام للمكاوي. لكن مياه الصنبور ستؤدي بالتأكيد إلى ظهور مقياس استخدم المياه المفلترة: فكلما قل الملح في الماء ، قل ضرره على المكواة.





لا تترك بقايا الماء بالداخل، في كثير من الأحيان ، يتجاهل الناس ذلك ولكن قلة من الناس يعرفون أن هذه العادة السيئة تؤدي إلى التآكل الذي يترك في النهاية بقعًا بنية اللون على ملابسك. في كثير من الأحيان ، في هذه المواقف ، يكون هناك خطر حدوث تسرب ، وقد يصطدم الماء بالأسلاك ويؤدي إلى حدوث ماس كهربائي.





يجب تنظيف الجزء السفلي من المكواة حتى لو لم تكن هناك بقع واضحة، يمكن أن يكون هناك بعض الخيوط الصغيرة والمعادن (من الماء)، يمكن لهذه الجسيمات أن تسد فتحات البخار، أبسط طريقة هي تنظيف السطح باستخدام صودا الخبز المذابة في الماء.





لا تنس مسح مكونات الكمبيوتر الداخلية مرة واحدة على الأقل شهريًا. في معظم الأحيان ، تحدث السخونة الزائدة بسبب كثرة الغبار والرمل والفراء في الكمبيوتر، إذا لم تقم بتنظيف الكمبيوتر لفترة طويلة جدًا ، فإن فتحات التهوية تتعطل مما لا يسمح للجهاز بالتبريد ، ويمكن أن يؤدي إلى سد أجزائه المتحركة مما يؤدي إلى تلف ميكانيكي.





حقيقة مهمة أخرى يجب أن تأخذها في الاعتبار لإطالة عمر جهاز الكمبيوتر الخاص بك هي موقعه، تم تصميم الجهاز بحيث يكون من السهل سد فتحات التهوية إذا كان الكمبيوتر بالقرب من الحائط. بالإضافة إلى ذلك ، لا تضع جهاز كمبيوتر بجوار جهاز تدفئة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.





تلعب الشحوم الحرارية أيضًا دورًا مهمًا في الحماية من ارتفاع درجة الحرارة، تحتوي محتوياته على موصلات حرارية جيدة وتقع بين المعالج والرادياتير. قلة من الناس يعرفون أن ارتفاع درجة الحرارة ناتج عن تبخر هذه الشحوم. لا تنس أن ترى محترفًا كل 2-3 سنوات ليحل محله. تذكر ، لا ينبغي أن يكون هناك الكثير منها أيضًا.





عادة سيئة أخرى لها تأثير سلبي على أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك هي إعادة تحميل الكمبيوتر وإيقاف تشغيله في حالات نادرة جدًا. بمرور الوقت ، يؤدي الأداء المستمر إلى حدوث أخطاء وأخطاء وبطء الاتصال بالإنترنت. تتمثل مزايا إعادة التحميل في أنها تحرر الذاكرة ، وتزيد من الأداء ، وتقتل الأخطاء.





حاسوب محمول

بصرف النظر عن المشاكل المذكورة أعلاه ، هناك أخطاء نرتكبها على وجه التحديد مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة. أحدهم يترك الكمبيوتر المحمول متصلًا بسلك الشحن طوال الوقت. تذكر أن الشحن طوال الوقت يضر بالبطارية بسبب الحرارة والجهد العالي.





درجات الحرارة المنخفضة لها أيضًا تأثير سلبي على الأجهزة من الأفضل عدم تبريد الكمبيوتر المحمول كثيرًا ، ولكن إذا حدث ذلك بالفعل ، فحاول اتباع هذا: قبل تشغيله ، اترك الجهاز يسخن في درجة حرارة الغرفة ، وامسح الرطوبة لمنع حدوث ماس كهربائي.





حقيقة أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة هي مصدر آخر للمشكلات، على سبيل المثال ، نريد دائمًا وضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة على شيء ناعم (مثل السرير أو حجرنا) هذا يؤدي دائمًا إلى ارتفاع درجة الحرارة والانهيار وحاول وضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة على أسطح صلبة لا تسد فتحات التهوية.





قلة من الناس يفكرون في هذا ، ولكن على الرغم من أنه يمكنك حمل جهاز كمبيوتر محمول ، إلا أن البعض منهم لا يزال لديه محركات أقراص صلبة تقليدية بدلًا من SSD ، وإذا هزت جهاز كمبيوتر محمول أثناء تشغيله، قد يتسبب ذلك في بعض الأضرار الميكانيكية، كن حذرًا مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة كما هو الحال مع أجهزة الكمبيوتر وحاول العمل على الطاولة - بهذه الطريقة ، ستطيل حياتهم لأطول فترة ممكنة.





غلايات

تأكد من وجود كمية كافية من الماء في الغلاية، فإذا قمت بتشغيلها باستخدام القليل من الماء ، خاصةً إذا لم يغطي عنصر التسخين بالكامل ، سوف يؤدي عاجلًا أم آجلًا إلى الانهيار.





حاول ألا تضع غلاية كهربائية في مكان تتعرض فيه لدرجات الحرارة المرتفعة، ونعني كل من مصادر النار المفتوحة والأفران الكهربائية أو المواقد، قد يؤدي ذلك إلى تشويه جسم الغلاية وعناصر بلاستيكية أخرى و الأدلة في كثير من الأحيان تذكر هذا.





قم بإزالة الميزان في الوقت المناسب. تذكر أن المقياس لا يظهر فقط في الغلايات المعدنية ولكن أيضًا على عناصر التسخين المعدنية في الغلايات البلاستيكية.





الغلايات المزودة بفلاتر مدمجة يمكنها فقط منع الميزان من الدخول إلى المشروب ، لكنها لا تمنع الميزان من الظهور في المقام الأول من السهل إزالة الترسبات الكلسية من الغلاية عن طريق خلط الخل والماء بنسبة 1: 1 وتركها تبقى هكذا طوال الليل. فقط لا تنس أن تترك ملاحظة على الغلاية حتى لا يقرر أحد شرب "الشاي" مع هذا المزيج في الصباح ، اغسلي الغلاية جيدًا.





سبب آخر لظهور القشور في الغلايات هو أننا غالبًا ما نترك الماء بداخلها. لا تنس إفراغ الغلاية في كل مرة تنتهي فيها من شرب الشاي.





- مفرمة اللحم

لا تغسل أجزاء مفرمة اللحم في غسالة الصحون ما لم ينص الدليل على إمكانية ذلك، لأن العديد من مطاحن اللحوم الحديثة مصنوعة من الألومنيوم، وتستخدم معظم غسالات الأطباق منظفات قوية جدًا تحتوي على الفوسفات القلوي. وعندما تأتي هذه العناصر في اتصال مع الألومنيوم، وزيادة أكسدة وهو ما يؤذي السطح الذي يتلاشى. إلى جانب ذلك ، قد تبقى بقايا هذه المنظفات على القطع وينتهي بها الأمر في اللحم، تأكد من عدم وجود عظام في بعض المطاحن لديها طاقة كافية للعظام ولكن معظمها سوف ينهار .





لا تدع مفرمة اللحم تسخن خلال هذه العملية، قد يحدث ارتفاع درجة الحرارة لأسباب مختلفة: مثل عدم وجود مواد تشحيم كافية أو نظام تبريد مكسور إذا كان لديك مطحنة جديدة ، فقد تنكسر لأنك وضعت الكثير من اللحم فيها أو احتفظت بها لفترة طويلة جدًا.





الخلاط

لا تطحن الثلج والأطعمة المجمدة الأخرى في الخلاط إذا لم تكن القوة كافية ، فقد تتعطل السكاكين ، أو حتى المحرك بأكمله إذا كان عليك طحن الثلج ، أضف بعض الماء.





لا تخلط بين المنتجات شديدة السخونة: في وعاء مغلق به طعام ساخن ، يسخن الهواء بالداخل مما يزيد الضغط بالداخل وقد يتشقق سطح البرطمان، الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله في هذه الحالة هو تغطية الجرة بمنشفة واستخدام أقل وضع طاقة ممكن، عندما تستخدم الخلاط لفترة طويلة ، دع المحرك يبرد .





- مكيف هواء

لا تنس الخدمة والفحوصات في الوقت المناسب، لا يتعلق الأمر فقط بالمساعدة المهنية ، ولكن أيضًا بالإجراءات الوقائية التي يمكنك اتخاذها بنفسك: مثل التنظيف وتغيير المرشحات في الوقت المناسب، يمكنك العثور على المرشحات أسفل الغطاء مباشرة، لن يجعل مكيف الهواء يعمل بشكل أفضل فحسب ، بل سيقلل أيضًا من كمية الغبار في الهواء التي تستنشقها.





لا تفتح النوافذ عندما يكون مكيف الهواء في وضع التشغيل. الأسطورة القائلة بأن النوافذ المفتوحة مع مكيف الهواء يمكن أن تبرد الغرفة بشكل أسرع هي خرافة، في الواقع تعمل النوافذ المفتوحة على إبطاء العملية ويمكن أن تتسبب أيضًا في تعطل مكيف الهواء لأنه يتعين عليه معالجة الكثير من الهواء الساخن القادم من النافذة.



