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محافظات

صحة الدقهلية: خط ساخن لشكاوى المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:23 م
مدير صحة الدقهلية
مدير صحة الدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم السبت عن تخصيص رقم 15589 للرد على كافة استفسارات المواطنين بمحافظة الدقهلية  بشأن فيروس كورونا وتلقي البلاغات.

واضاف وكيل وزارة الصحة أن ذلك سيساهم ذلك في سرعة  التواصل مع المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزليًا عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها.

وحث وكيل الوزارة  المواطنين على  تجنب التجمعات العائلية  ومنع التجمعات في المناسبات كالافراح وسرادقات العزاء  والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة  ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة مؤكدًا  ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
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