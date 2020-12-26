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رياضة

المحمدي بديلا وتريزيجيه خارج القائمة .. تشكيل استون فيلا لمواجهة كريستال بالاس

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:49 م
استون فيلا
استون فيلا
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عبدالله هشام
يستضيف فريق أستون فيلا منافسه كريستال بالاس ، بعد قليل ، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

ويغيب المحترف المصري محمود تريزيجيه عن صفوف فريق أستون فيلا بسبب تعرضه لإصابة عضلية بينما يتواجد أحمد المحمدي علي مقاعد البدلاء .

وجاء التشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى: مارتينيز
الدفاع: تارجت - مينجز - هاوس - كاش
الوسط: لويز -  ماكجين - تراوري
الهجوم: جريليش - الغازي - ويتكنز

ويسعى فريق استون فيلا لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها خلال الفترة الأخيرة للمنافسة على مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. 

وجمع أستون فيلا 22 نقطة محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الانجليزي حيث حقق الفوز في 7 مباريات وخسر 4 لقاءات وتعادل مباراة وحيدة.

ويحتل فريق كريستال بالاس المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعهم من 5 انتصارات وثلاث تعادلات وخسر 6 مواجهات. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: هيتون - المحمدي - جولبر - كونسا - تايلور - ناكامبا - هوريهاني - رامسي - ديفيز
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