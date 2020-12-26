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فن

ليلى علوي تستدعي أمنية للعام الجديد لم تتحقق منذ 35 عاما.. شاهد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:12 م
ليلي علوي
ليلي علوي
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محمد بدران
استعادت النجمة ليلى علوي، ذكرى قديمة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ليلى علوي، فيديو من أحد لقاءاتها القديمة، وعلقت عليه: "كل سنة وكل الصحاب والأحباب متجمعين مع بعض وبيتمنوا أمنية حلوة للسنة الجديدة، والحبايب اللي ما بينهم غربة، يرجعوا يتجمعوا تاني والغربة ما بينهم تنتهي.. أمنياتي في وداع سنة ١٩٨٥".

وسبق أن اعتذرت النجمة ليلى علوي، عن عدم المشاركة في مسلسل «سيرة الحب» اسم مؤقت، تأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح، والمقرّر تصويره خلال الأسابيع القادمة، حيث تقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، وهو من إنتاج شركة الجابري.

فيما بدأت النجمة ليلى علوي تصوير المشاهد الأولى من فيلم «ماما حامل»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من إنتاج عدة شركات، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد وحمدي الميرغني وويزو وسامي مغاوي ومحمد سلام واَخرون، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

يذكر أن النجمة ليلى علوى، انتهت أيضًا من تصوير فيلم «التاريخ السري لكوثر» تأليف وإخراج محمد أمين، ولم تحدد الشركة المنتجة له موعد عرضه حتى الآن.


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