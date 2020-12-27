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حوادث

تجديد حبس تاجر مخدرات قبل ترويجه 2 كيلو بانجو على عملائه في المرج

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس، تاجر مخدرات، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتها قبل ترويجها على عملائه بمنطقة المرج.

وقررت جهات التحقيق، حبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتها قبل ترويجها على عملائه بمنطقة المرج.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه.

كما أمرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات التى ضبطت بحوزة المتهم إلى المعمل الكيميائي لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.

وتمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط تاجر مخدرات قبل ترويجه سمومه على عملائه بالقاهرة.

وكان ضباط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنوا من ضبط عاطل ومقيم المنيا حال تواجدة بحى المرج وبحوزته ٢ كيلو من نبات البانجو المخدر وسلاح نارى ومبلغ مالى 600 جنية وهاتف محمول.

 وبمواجهته أعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم.
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