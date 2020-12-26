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فن

ولهان لـ راشد الماجد تحصد 44.7 مليون مشاهدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:44 م
راشد الماجد - ولهان
راشد الماجد - ولهان
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سعيد فراج
حققت أغنية «ولهان» للفنان راشد الماجد، 44 مليونا و714 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 11 يوليو الماضى.

تقول كلمات أغنية ولهان لـ راشد الماجد: «تضيق .. وأمِـدّ النـظر للسمـا فــوق .. وأهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك .. لاْ انت عرفت اللي بلاني من الشوق .. ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك .. ســألت من سـوّاك يا أعـز مخـلـوق .. نصّ اللي في صدري من العشق يبلاك .. وان كان حُبّك عـوق انا راضي العوق .. دامي عجزت ألقالي محبوب يسواك». 

«ولهان وإن داريت يفضحني المـوق .. واحشني كلّك .. إنت وعْيوبك أفداك .. لين امتليت امن الوَلَه قلب وعْروق .. والأرض ما شالت أحاسيس مضناك .. إن كان بُعدِك حلم .. صَحـّيني وآفوق .. وإن كان بـه غيري أحد .. كيف نسّاك .. حبّ ٍأبد ما حَبـّه عاشـق لِـمعشـوق .. وْ رمز اللي لين اليوم قلبه إيـْتحرّاك .. تدري كِثِر ماني من البُعـْد مخنـوق .. عندي أمل ترجع لي وأرجع لدنياك .. ما حَد كِثـْري لك في هالعام ايـْلوق .. ولا تِـدَوّر.. مـا حَـد ٍكثـري يـهـواك». 

أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد، من كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد.

من جهة أخرى، قرر المطرب راشد الماجد طرح أغنية جديدة بعنوان "سلامتك" عبر قناته على موقع يوتيوب خلال الأيام القليلة المقبلة. 

الأغنية من ألحان: سايد، كلمات: انور المشيري، توزيع: محمد صالح، وتريات: هشام مصطفى، صولو كمان: محمود سرور، عود: صادق جعفر، ناي: وسام خصاف، قانون: عمر زياد، جيتارات: روكيت، ايقاعات: صفاء غريب، هندسة صوت: عمر صلاح، مكس و ماستر: جاسم محمد، تصميم فيديو: محمود الحسن، متابعة و تنسيق: حسن طالب، اشراف عام: عبدالله بن ياقوت. 
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