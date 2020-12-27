محمد الحنفي حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا ونظيره فريق بيراميدز المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.





جاء الطاقم تحكيم اللقاء على النحو الآتي:





محمد الحنفي حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين سمير جمال ومصطفي عبدالعظيم وحكما رابعا يحي فضل وحكما لتقنية الفيديو محمد عباس قنديل ومساعده أحمد حامد فهيم.



