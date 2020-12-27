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رياضة

4 تطورات جديدة في إجراءات تنظيم مونديال اليد مصر 2021

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:29 ص
صدى البلد
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محمد سمير
كشف خالد فتحي نائب مدير النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021، عن 4 تطورات جديدة في عملية تنظيم البطولة المزمع إقامتها بين 13 و31 يناير المقبل.

وقال فتحي: “تم إرسال قائمة مرافقي الفرق TLO إلى الدول المشاركة، وتغطي المجموعة المختارة كل اللغات المطلوبة”.

وأضاف: “كذلك تم إرسال قائمة لجميع الدول المشاركة بأسماء مسؤولي متابعة فيروس كورونا COVID-19 Officers”.

وأوضح : “اتفقنا مع وزارة الطيران المدني ووزارة الداخلية، وكافة سلطات مطار القاهرة، على إجراءات استقبال استثنائية للمنتخبات، ووافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس اللجنة العليا للبطولة، مشكورا على تلك الإجراءات، وكذلك الوزراء المعنيين بالبطولة بدعم من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي”.

وشدد: “نستعد الآن لاستقبال منتخب اليابان الذي سيصل يوم 3 يناير لإقامة مباراتين وديتين مع منتخب مصر، قبل انطلاق البطولة”.
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