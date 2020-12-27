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فن

إصابة خالد الصاوي بـ فيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:37 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
أعلن وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز عن إصابة الفنان خالد الصاوي بفيروس كورونا.

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك: المطرب ابو ، خالد الصاوي ، شريف رمزي، عماد متعب، كريم فهمي، جمانة مراد اتصابوا بفيرس كورونا .. لا حول ولا قوه الا بالله يارب انت الشافي المعافي ".

وكانت قد أعلنت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي، إصابتها بفيروس كورونا «كوفيد- 19» ، وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

وكتبت مي كريم، زوجة «الصاوي»، : "انا كورونا و بالشاميل كمان حاجة كدة انزيمات كبد على  تجلطات على بروتينات في الدم ماشاء الله #covid #120 دعواتكم".

ويعتبر خالد الصاوى من أهم النجوم الحاليين فى الوسط الفني ، حيث أدى عددا كبيرا من الأعمال الناجحة.
إصابة خالد الصاوي بـ فيروس كورونا
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