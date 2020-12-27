حمدي الميرغني يستعرض مواهبه في الغناء برفقة دياب.. فيديو

فيه برفقة المطرب دياب وهو يقوم بالغناء. نشر الفنان حمدي الميرغني فيديو جديدا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ظهر





وعلق علي الفيديو قائلا:" قول رأيكم في صوتي بس بأمانة شكرًا لدعمك ياديبوو".





















وفاجأ الفنان أشرف عبدالباقي المطرب دياب، بالاحتفال بعيد ميلاده، أثناء بروفات عروض مسرحية اللوكاندة، والتي تعرض أسبوعيا أيام الخميس والجمعة والسبت علي مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.





فيما سادت روح الدعابة بين فريق عمل مسرحية اللوكاندة والعملين بها، وتقديم التهاني لدياب بمناسبة عيد ميلاد.





"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.





العمل من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل