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طقس الأحد.. مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 11 درجة..فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:51 ص
صدى البلد
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ياسمين القصاص
رصد برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، توقعات هيئة الأرصاد لطقس اليوم الأحد. 


تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ،  شبورة مائية صباحا ، وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة،  و طقس دافئ  على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة،  وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد  شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر .
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 21 والصغرى 11.
- الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 13.
- مرسى مطروح: العظمى 20 والصغرى 10.
- بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 15.
- دمياط: العظمى 21 والصغرى 14.
- الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 11.
- السويس: العظمى 22 والصغرى 12.
- العريش: العظمى 22 والصغرى 12.
- طابا: العظمى 21 والصغرى 14.
- سانت كاترين: العظمى 16 والصغرى 4
- شرم الشيخ: العظمى 23 والصغرى 17.
- الغردقة: العظمى 24 والصغرى 15.
- الفيوم: العظمى 22 والصغرى 8.
- بني سويف: العظمى 22 والصغرى 8.

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