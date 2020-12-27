طقس الأحد.. مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 11 درجة..فيديو





تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ، شبورة مائية صباحا ، وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.